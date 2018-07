Controlli contro le stragi del sabato sera, cinque “pizzicati” dai carabinieri

Genova. Nell’ambito dei servizi mirati a prevenire il fenomeno delle “stragi del sabato sera”, i carabinieri delle varie stazioni in ambito provincia hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con relativo ritiro della patente di guida, numerose persone.

Nello specifico a Ronco Scrivia, i militari della stazione di Savignone, hanno fermato un genovese di 54 anni con tasso alcolemico pari a 1,49 g/l. A Sestri Levante, un marocchino di 27 anni residente a Casarza Ligure, con tasso alcolemico pari a 1,5 g/l.

A Carasco e Santa Margherita Ligure, i militari della locale Compagnia hanno fermato un giovane 27enne di Mezzanego, dopo un sinistro stradale, una ragazza 26enne di Saronno e un impiegato 38enne di Genova, tutti positivi all’alcoltest.