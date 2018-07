Consultori, il Pd attacca l’assessore Fassio: “Ignora la riorganizzazione regionale e non si rapporta con la Regione

Genova. Oggi, dopo più di quattro mesi di attesa e quattro audizioni con i capigruppo, in Comune a Genova si è tenuta la Commissione sul tema della riorganizzazione dell’attività dei consultori. In sala rossa erano presenti, in qualità di auditi, rappresentanti professionali, associazioni ed organizzazioni sindacali che hanno davvero espresso timore e incertezza sul futuro dell’assistenza socio sanitaria rivolta a minori, donne e famiglie.

“Abbiamo avuto conferma della totale assenza di interlocuzione politica tra l’assessore comunale al Sociale, Francesca Fassio, l’assessore Sonia Viale e l’amministrazione regionale di centrodestra – attacca il gruppo consiliare del Pd – l’assessore Fassio parla di potenziamento dei consultori, non conoscendo nulla del programma regionale di assunzioni che va nella direzione opposta”.

Per il Pd “è grave che lo stesso assessore comunale ignori la situazione di 700 bambini in attesa di una presa in carico da parte di logopedisti, a causa della mancata assunzione di personale da parte della Regione”. L’invito è quello di “farsi parte attiva nella tutela dei diritti dei genovesi presso la Regione”.