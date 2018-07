Colpo mancino per lo Sporting Club Quinto: Nikola Vavic

Genova. Dopo gli innesti di Robin Lindhout e Bojan Paunovic, lo Sporting Club Quinto annuncia con soddisfazione il terzo innesto per la prossima stagione di serie A1: si tratta di Nikola Vavic, mancino californiano classe 1992, già protagonista nel massimo campionato italiano due anni fa con la calottina del Bogliasco dove risultò il miglior marcatore con 45 centri. Vavic, che si unirà ai suoi nuovi compagni per l’inizio della preparazione, è anche nel giro della Nazionale statunitense.

“Quella per Vavic è stata una lunga trattativa – commenta il diesse biancorosso Lorenzo Marino -. Aveva molte opportunità in Europa anche con squadre che giocano la Champions League. Non è stato facile convincerlo. Con lui acquistiamo un giocatore che ha già fatto esperienza in A1 e ha fatto molto bene. Il lato sbagliato può contare su un giocatore di ottimo livello che porterà gol, controfughe e pericolosità ad uomo in più. Sono ovviamente soddisfatto del suo arrivo e direi più che contento di questi tre innesti che insieme al gruppo della promozione lavorando duramente potranno raggiungere la salvezza“.