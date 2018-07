Colori e allestimenti, Genova ammaina il gran pavese dei record

Genova. Con l’ultimo giorno di luglio arriva anche l’ultimo giorno del gran pavese più lungo del mondo.

In fase di disallestimento, infatti, le centinaia di bandiere che in queste settimane decoravano alcune vie e piazze della nostra città: su tutte via XX Settembre, via San Lorenzo e piazza De Ferrari.

Lo scorso 7 luglio fu sancito ufficialmente il record: il primato è stato raggiunto con 1.840 bandiere marittime internazionali in un unico filo e la certificazione ritirata dal Diletta Leotta per Costa Crociere