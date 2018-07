Ciak, si gira! Nel Tigullio Jennifer Aniston e Adam Sandler per le riprese di Murder Mistery

Genova. Iniziano la settimana prossima nel Tigullio le riprese del film “Murder Mistery”, commedia “noir” prodotta da Netflix che vede come protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler. La storia seguirà un poliziotto di New York (Sandler) e sua moglie (Aniston), diventati i primi sospettati dell’omicidio di un vecchio miliardario mentre si trovano in vacanza in Europa.

Nel cast anche Luke Evans, Gemma Arterton e Terence Stamp. La regia è di Kyle Newacheck (co-creatore di Workaholics). Si tratta della più grande produzione cinematografica internazionale ad arrivare in Liguria negli ultimi 10 anni. “Questo risultato non è arrivato per caso – sottolinea Cristina Bolla, presidente di Genova-Liguria Film Commission – ma è il frutto di un lavoro di oltre 4 mesi che ha

visto Genova-Liguria Film Commission impegnata nella “promozione” del territorio alla produzione”. Ci sono state riunioni preliminari con regista e produttori, sopralluoghi in tutta la regione, da La Spezia a Imperia, contatti coordinati dalla Film Commission con Autorità Portuali, operatori privati, istituzioni, fornitori di servizi. “Abbiamo superato la concorrenza di altri territori, in Italia e all’estero – aggiunge la presidente Bolla – grazie anche alla collaborazione dei Comuni e alla capacità di mettere insieme i pezzi delicati di un mosaico logistico che comprende spazi di produzione, ospitalità alberghiera, parcheggi, viabilità”.

Le riprese si svolgeranno a Santa Margherita e nel mare del Tigullio, ma le ricadute economiche e occupazionali saranno notevoli in tutta l’area: un investimento diretto e indotto stimato da Film Commission in oltre 800 mila Euro, circa 3000 pernottamenti alberghieri, assunzione di una dozzina di professionisti liguri e di oltre 120 comparse del territorio. E se la localizzazione in Liguria non sarà “dichiarata”, non verrà meno l’effetto immagine e promozione del territorio, attraverso l’attenzione dei media al momento delle riprese, dovuto ai nomi del cast, noti a livello mondiale, e alla macchina promozionale di un colosso come Netflix, produttore del film.