Chiavari, barca in avaria recuperata dalla Guardia Costiera. Piccolo malore per il “nocchiere”

Genova. Oggi la Guardia Costiera è stata impegnata, a seguito di una richiesta di soccorso giunta intorno alle ore 13:00 presso la sala operativa di questo Comando, per il recupero un’unità da diporto in difficoltà.

L’emergenza ha riguardato un natante di circa 5 mt di lunghezza, con il motore in avaria, al traverso della scogliera frangiflutti del porto di Chiavari e con a bordo una persona.

Immediatamente, sotto il coordinamento della Sala Operativa della superiore Direzione Marittima della Liguria, veniva disposto l’invio sul posto della motovedetta d’altura SAR CP 883 della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure.

Nonostante le poche informazioni circa la precisa posizione del natante, il comandante della motovedetta, dopo circa 15 minuti dalla segnalazione, intercettava l’unità in avaria oramai prossima agli scogli e con il relativo occupante in preda ad uno stato di panico.

Pertanto, valutate le condizioni, al fine di scongiurare il prossimo pericolo di naufragio del natante in avaria e garantire l’incolumità dell’uomo presente a bordo, si rendeva necessario far trasbordare un membro dell’equipaggio sul gommone per poter così procedere al rimorchio dello stesso, in sicurezza, nel porto di Lavagna.

Nel contempo viste le condizioni di salute del conduttore, in via precauzionale, veniva allertato il 118 per poter far si che venissero prestate le cure mediche del caso. Oltre al panico per l’uomo il soccorso si è positivamente concluso senza danni alcuni.