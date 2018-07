Centro storico, task force contro lo spaccio, arresti per droga in vico Mele

Genova. Arrestati in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti due uomini B. Y. 24enne originario del Gambia B. A. K. 51enne tunisino nell’ambito di una task forse dei carabinieri per contrastare il fenomeno che ha coinvolto 20 carabinieri della stazione di Genova Maddalena, con il nucleo operativo della compagnia Genova Centro, 1 unità cinofila, 6 mezzi e 2 militari dell’Esercito.

Gli spacciatori sono stati fermati in vico Mele all’atto di cedere una dose di cocaina a un acquirente, che è stato a sua volta segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Nello stesso contesto, Carabinieri delle stazioni dipendenti dalla Compagnia Genova Centro, con il nucleo cinofili e il nucleo radiomobile ha effettuato attività di controllo dell’area circostante, procedendo al controllo e identificazione di 48 soggetti di cui 24 cittadini stranieri; all’effettuazione di 10 perquisizioni personali e 3 locali; al controllo di 2 esercizi pubblici.

Si tratta di un servizio nell’ambito delle attività disposte dal comandante provinciale dei carabinieri di Genova per il controllo del centro storico del capoluogo e in particolare per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del pomeriggio e della serata di ieri militari della Compagnia di Genova Centro, con il personale del nucleo radiomobile e l’unità del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, hanno effettuato un servizio coordinato nell’area delle “Vigne”.

Nell’ambito dei controlli effettuati è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di origine senegalese, trovato in possesso di 11 grammi di marijuana.

La droga sequestrata è stata inviati al L.A.S. (Laboratorio analisi stupefacenti) del Comando Provinciale Carabinieri di Genova, dove personale specializzato verificherà il grado di purezza della stessa.