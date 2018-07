Centro storico, spacciatore colto in flagrante a nascondere marijuana in una crepa per strada

Genova. La polizia ha denunciato un giovane immigrato di origine nigeriana, residente a Genova, dopo averlo sorpreso in via Del Campo mentre nascondeva sotto il terreno un sacchetto di plastica. All’interno circa 5 grammi di marijuana.

Il ragazzo, 24 anni, è scappato non appena ha visto gli agenti delle volanti ma è stato raggiunto e fermato in piazzetta dei Fregoso. Addosso aveva circa 70 euro mentre una perquisizione a casa non ha portato ad alcun ritrovamento.

L’operazione durante i consueti controlli antidroga portati avanti dalle forze dell’ordine del centro storico.