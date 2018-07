Centro storico, pronti tre nuovi ecopunti. Per entrare servirà badge, in distribuzione ai residenti

Genova. L’annuncio, previsto, arriva da Amiu che presenta l’apertura prossima di tre nuovi ecopunti nel centro storico cittadino.

I siti sono stati predisposti in Salita Santa Sabina, in Vico Fregoso e in Salita dell’Oro. La novità è che per accedervi, e quindi depositare i rifiuti, sarà necessario un badge che in questi giorni è in distribuzione gratuita per i residenti.

La distribuzione della tessera è iniziata oggi e preseguirà fino al 3 agosto: dalle 8,30 alle 12 dei giorni feriali presso la sede del Municipio I – Centro Est di via delle Fontane.