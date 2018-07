Centro città e Cornigliano, doppio falso allarme allerta inultilmente le squadre dei vigili del fuoco

Genova. Serata di interventi a vuoto per allarmi che si sono rivelati falsi per i vigili del fuoco di Genova. La prima chiamata questa sera ha riguardato uno presunto scoppio in via Martiri della Liberà in centro, ma all’arrivo sul posto i pompieri non ha trovato assolutamente nulla di anomalo.

Poco dopo una seconda chiamata ha allertato i vigili del fuoco per la fuoriuscita di fumo da un appartamento in via dei Sessanta a Cornigliano. In questo secondo caso, prima dell’arrivo dei pompieri gli stessi inquilini si erano accorti di aver lasciato un pentolino sul fuoco e hanno provenuto da soli a spegnere il principio di incendio