Prima Categoria, organico ridotto a 60 squadre: c’è ancora un posto disponibile

Genova. Era già avvenuto nella stagione 2015/16. Poi, per due annate, era tornata al format consueto con sedici squadre per girone. Nella stagione 2018/19 la Prima Categoria ligure torna ad avere un totale di 60 società, contro le consuete 64.

Una decisione dovuta all’elevato numero di mancate iscrizioni. Non si sono iscritte Bordighera Sant’Ampelio, Millesimo, Stella Sestrese, San Gottardo, Guido Mariscotti. Pertanto, per salvaguardare i campionati di Seconda e Terza Categoria, già fortemente impoveriti da altre rinunce, non sono stati effettuati ulteriori ripescaggi.

Non ci saranno però quindici squadre per raggruppamento, come tre anni fa. Per evitare gironi a composizione dispari, due raggruppamenti annoverano quattordici società; gli altri due sedici.

Sono state ripescate Cervo, Baia Alassio, Borgo Incrociati, Vecchio Castagna Quarto, Pieve Ligure. Resta ancora un posto vacante, pertanto è stata riaperta la procedura di ripescaggio, limitatamente ad una società della provincia di Genova.

Le società iscritte sono 33 della provincia di Genova (diverranno quindi 34), 12 spezzine, 11 savonesi e 3 imperiesi.

Di seguito la composizione dei gironi.

Girone A: Altarese, Aurora Calcio, Baia Alassio, Borghetto, Camporosso, Cervo, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Letimbro, Plodio, Pontelungo, Quiliano & Valleggia, Soccer Borghetto, Speranza, Veloce.

Girone B: Anpi Sport E. Casassa, Bargagli San Siro, Borgo Rapallo, Ca de Rissi San Gottardo, Cella, Cffs Cogoleto, Cogornese, Genovese Boccadasse, Marassi, Multedo, Olimpic Pra’ Pegliese, Praese, Rapid Nozarego, Sori, Superba, Torriglia.

Girone C: Bogliasco, Borgo Incrociati, Calvarese, Campese, Caperanese, Nuova Oregina, Pieve Ligure, Prato, Sampierdarenese, San Bernardino Solferino, San Cipriano, Sciarborasca, Vecchiaudace Campomorone, Vecchio Castagna Quarto, Via dell’Acciaio, squadra da ripescare.

Girone D: Antica Luni, Borgo Foce Magra, Ceparana, Follo San Martino, Levanto, Marolacquasanta, Moneglia, Pegazzano, Rebocco, Riccò Le Rondini, San Lazzaro Lunense, Sarzana, Sporting Club Aurora, Tarros Sarzanese.

Si partirà domenica 23 settembre (sabato 22 settembre il girone B).