Casarza, anziano muore nella sua casa museo e per giorni nessuno se ne accorge.

Casarza Ligure. Questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Casarza Ligure, in via Annuti, per un intervento di soccorso a persona.

All’interno dell’appartamento è stato ritrovato il cadavere, deceduto presumibilmente cinque giorni fa, di un uomo di 78 anni. Si trattava di Angelo Stagnaro, noto nel Tigullio per la sua attività di collezionista di minerali.

Le operazioni di recupero della salma non sono state banali. I pompieri si sono protetti utilizzando le tute protettive del nucleo batteriologico e gli apparecchi autorespiratori. Sul posto anche i carabinieri. La morte sarebbe comunque avvenuta per cause naturali.

L’uomo viveva da solo nell’abitazione che dal 1980 era diventata un museo mineralogico.