Caricamento, gira di notte con 39 dosi di “coca” nascoste negli slip: pusher arrestato

Genova. Aveva 39 dosi di cocaina nascoste in un calzino, a sua volta nascosto dentro le mutande. Un 21enne della Guinea è stato arrestato a Genova per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Il giovane è stato sorpreso e perquisito nella notte, poco prima delle 3, in piazza Caricamento dagli agenti della squadra mobile della questura di Genova.

La pattuglia era impegnata nei servizi di controllo del territorio nel centro storico in collaborazione con i militari dell’esercito, e ha controllato alcune persone. A carico di un giovane, con precedenti per reati contro la persona, è emersa una nota di rintraccio per la notifica di un provvedimento. Pertanto, con l’ausilio della volante del commissariato Centro, si è proceduto al suo accompagnamento in questura dove, a seguito di perquisizione personale, il 21enne è stato trovato in possesso della polvere bianca.

Gli operatori hanno provveduto a sequestrare lo stupefacente e a trarre in arresto l’africano per la detenzione ai fini di spaccio. L’arrestato è ora in carcere a Marassi.