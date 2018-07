Genova. Mattinata difficile per il traffico in autostrada sul nodo genovese a causa di un cantiere in corso in piazzale Parenzo, quindi a Staglieno sulla viabilità ordinaria, ma che sta creando ripercussioni su A10, A7 e A12.

Il “tappo” sta provocando code in uscita al casello di Genova Est per chi arriva da entrambe le direzioni.

Coda segnalata da Autostrade anche in A12, tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est e in A7 in direzione di Milano tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A7/A12 Genova-Livorno.

Coda addirittura in A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova tra Genova Prà e Bivio A10/A7 Milano-Genova.