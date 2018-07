Canottaggio: sette società genovesi alla seconda regata nazionale

Genova. È tutto pronto a Corgeno di Vergiate per la seconda regata nazionale Ficsf riservata a Jole Lariane ed Elba.

Appuntamento domenica 22 luglio nelle acque del lago di Comabbio per ben 270 equipaggi in forza a 26 società: 7 in arrivo dalla provincia di Genova (Canottieri Voltri, LNI Sestri Ponente, Dario Schenone Foce, Club Sportivo Urania, Sportiva Murcarolo, Gianni Figari SML, LNI Chiavari e Lavagna), 8 da Como (Plinio Torno, Osteno, Falco Rupe Nesso, Sportiva Lezzeno, Aurora Blevio, Aldo Meda Cima, US Carate Urio, Tremezzina), due dal VCO (Cannero e Pallanza) e 9 da Varese (De Bastiani Angera, Arolo, Caldè, Germignaga, Cerro, Porto Ceresio, Corgeno, Ispra, Sport Club Renese).

Urania (23 equipaggi), Porto Ceresio (21), Aurora e Renese (entrambe 20) vantano le rappresentative più numerose mentre con 22 partecipanti è l’Elba Allievi la specialità più numerosa.

La regata, patrocinata da Regione Lombardia, Coni Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Parco del Ticino, Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission, vedrà l’assegnazione del Trofeo Carlo Bogni.

A partire dalle ore 9 le batterie, a seguire le finali. Per Corgeno di Vergiate è il primo dei grandi appuntamenti stagionali Ficsf: sabato 25 e domenica 26 agosto la terza regata nazionale, sabato 13 ottobre gli Europei.