Campomorone, l’allarme degli abitanti: “C’è un lupo!”. Ma era un cane lupo cecoslovacco

Campomorone. Si era persa da qualche giorno per le strade di Campomorone Dana, una bellissima e affettuosissima lupa cecoslovacca, ma grazie alla sensibilità di tre abitanti del quartiere è stata grazie all’Enpa riconsegnata alla proprietaria.

Una storia a lieto fine per fortuna in un periodo di abbandoni di animali. Ma per l’Enpa anche l’occasione per lanciare un monito ai proprietari: “I cani di questa razza, un po’ per la loro indole, un po’ per la grande somiglianza col lupo – spiega Francesco Baroni dell’Enpa – hanno bisogno di particolari attenzioni, nella loro tutela e in quella dei loro “cugini” selvatici”.

“In questi giorni abbiamo ricevuto numerose telefonate di persone, residenti in una frazione di Campomorone – racconta – allarmate per la presenza di un lupo vicino alle case, naturalmente qualche testa calda già si preparava a sparare. E se, a generare l’allarme Lupo, fosse stata proprio Dana?”