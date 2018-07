Campionati italiani Master: medaglia d’oro per Gaia Naldini

Genova. Prima giornata di gare a Palermo ai campionati italiani Master e prima medaglia d’oro per la Nuotatori Genovesi: Gaia Naldini vince la 10 chilometri in acque libere.

E, come se non bastasse, sugli altri due gradini del podio sono saliti altri due atleti della società della presidente Elisa Casanova e sono Francesco Pastore, argento, e Guido Nicora bronzo.

“È stata una bella gara – ha commentato la campionessa, fasciata da una bandiera tricolore -. In un momento per me molto difficile ma il mare ha la straordinaria capacità di accogliermi, sempre. Gareggiare con gli uomini mi ha aiutata, stando nel gruppo non mi sono dovuta preoccupare della rotta e mi sono potuta concentrare sulla gara”.

Quando parla di momento difficile Gaia si riferisce alla mamma Anna, mancata da poco. “Questa medaglia la dedico a lei e al mio papà che mi è sempre vicino”.