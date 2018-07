Camion in fiamme sulla A7, autostrada chiusa e poi riaperta tra Bolzaneto e Busalla

Genova. Traffico bloccato per circa un’ora sulla autostrada A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord a causa di un incendio. La chiusura è stata disposta intorno alle 14.

Un camion della ditta di spedizione Bartolini ha preso fuoco all’altezza del chilometro 119. Si sono formati, nel tratto interessato, tre chilometri di coda.

Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo pesante. Sul posto sono presenti i soccorsi, vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. Non ci sono stati feriti.