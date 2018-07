Calendario di Serie A, il primo derby il 25 novembre. Per Ronaldo al Ferraris bisogna aspettare il 17 marzo

Genova. Abolita l’alternanza casa trasferta, la prima gara del Genoa sarà in casa del Milan, quella della Sampdoria a Marassi contro la Fiorentina. Derby alla 13esima giornata, domenica 25 novembre, mentre quello di ritorno si giocherà domenica 14 aprile, sempre che non ci siano anticipi o posticipi (probabili).

Presentato questa sera il calendario di Serie A della stagione 2018/2019.

La Juventus di Cristiano Ronaldo sarà a Genova nell’ultima giornata, contro la Sampdoria (26 maggio). Prima di allora il campione passato ai bianconeri visiterà il Ferraris dei rossoblù il 17 marzo. Le due genovesi, Genoa e Samp, sfideranno la Juve in trasferta rispettivamente il 21 ottobre e all’ultima di andata.

Altre gare “calde”. Genoa contro il Milan alla prima giornata, Samp alla decima. Samp-Inter alla quinta, Inter-Genoa alla quindicesima. Roma in trasferta sia per Genoa sia per i blucerchiati all’andata (16esima giornata e 12esima giornata). Samp-Napoli subito alla terza giornata, Genoa-Napoli alla dodicesima. Il Genoa che chiuderà la stagione a Firenze.

Si parte domenica 19 agosto, prima pausa domenica 9 settembre, ultima giornata domenica 26 maggio. Nella prossime pagine tutte le gare di Genoa e Sampdoria. Novità, le gare “natalizie”: si gioca il 22 dicembre, il 26 dicembre e il 29.

Sei soste: domenica 9 settembre 2018, domenica 14 ottobre 2018, domenica 18 novembre 2018, domenica 6 gennaio 2019, domenica 13 gennaio 2019, domenica 24 marzo 2019.