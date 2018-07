Caldo, “bollino rosso” del ministero domani e mercoledì: temperature percepite fino a 37 gradi

Genova. La protezione civile di Genova ha rilanciato l’avviso emesso dal ministero della Salute per cui tra oggi e mercoledì è attesa nel capoluogo ligure un’ondata di caldo che potrebbe avere effetti negativi sulla salute delle persone.

Oggi, lunedì 30 luglio, bollino “arancione”. Domani e mercoledì il bollino sarà rosso, il più alto livello di attenzione per le ondate di calore.

Le temperature massimo effettive saranno tra i 31 e i 33 gradi nelle ore più calde, ma per via dell’afa saranno percepite come tra 36 e 37.

I consigli sono sempre gli stessi, ma sacrosanti: proteggere le persone più deboli, i bambini e gli anziani dalla disidratazione e scegliere un alimentazione ricca di frutta e verdura.