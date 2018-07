Calcio: i gironi di Eccellenza e Promozione

Genova. Sono stati redatti i gironi di Eccellenza e Promozione liguri per la stagione 2018/19.

In Eccellenza non si è iscritta l’Argentina, che ripartirà dalla Seconda Categoria. Al suo posto è stato ripescato l’Alassio FC.

In Promozione non si è iscritto il Real Fiumaretta. I posti vacanti sono stati occupati dalla San Stevese e dal Vallescrivia, società nata dalla fusione tra Isolese e Ronchese.

Ha rinunciato al ripescaggio lo Sporting Club Aurora. Due le ulteriori fusioni: tra Moconesi Fontanabuona e Burlando, per dar vita al Burlando, e tra Sant’Olcese Cffs e Goliardicapolis, per dar vita alla Goliardicapolis.

Il girone di Eccellenza: Alassio FC, Albenga, Angelo Baiardo, Busalla, Cairese, Finale, Genova Calcio, Imperia, Molassana Boero, Pietra Ligure, Rapallo Ruentes, Rivarolese, Sammargheritese, Vado, Valdivara 5 Terre, Ventimiglia.

Il girone A di Promozione: Arenzano, Bragno, Celle Ligure, Ceriale, Dianese e Golfo, Sestrese, Legino, Loanesi San Francesco, Mignanego, Ospedaletti, San Stevese, Serra Riccò, Taggia, Vallescrivia, Varazze Don Bosco, Voltrese Vultur.

Il girone B di Promozione: Burlando, Athletic Club Liberi, Borzoli, Cadimare, Campomorone Sant’Olcese, Canaletto Sepor, Casarza Ligure, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia, Forza e Coraggio, Golfo Proreccocamogliavegno, Goliardicapolis, Little Club G. Mora, Magra Azzurri, Real Fieschi, Rivasamba.

Le squadre della provincia di Genova sono 23 (7 in Eccellenza e 16 in Promozione), le savonesi 12 (6 in Eccellenza e 6 in Promozione), le spezzine 7 (1 in Eccellenza e 6 in Promozione), le imperiesi 6 (2 in Eccellenza e 4 in Promozione).

La prima giornata verrà disputata domenica 16 settembre.