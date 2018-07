Buona la prima per il torneo di tennis del Cus

Prima edizione del torneo universitario amatoriale del Cus Genova che si è rivelata un grande successo. Oltre 30 iscritti suddvisi in tre diversi tornei, in base al livello dei partecipanti con il tabellone Wimbledon per esperti, quello US Open per intermedi e infine l’Australian Open per i principianti.

Fausto Ansini ha trionfato nel Wimbledon in finale contro Fabio Zanola, mentre Andrea Montobbio ha fatto suo l’Australian Open contro Roberto Birgillito. Nel tabellone intermedio”, Giacomo Novelli ha trionfato nell’atto conclusivo contro Roberto Manfredi.

Tanto divertimento, ma anche molto agonismo nel torneo con una fase a gironi molto tirata che ha condotto i giocatori verso il tabellone principale o a quello di consolazione.