Genova. “Il mio più grande rimpianto per questo primo anno di governo è non avere trovato una nuova collocazione per i depositi pertrolchimici di Multedo”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde alle domande dei giornalisti prima della conferenza stampa a palazzo Tursi in occasione dei “365 giorni e oltre” dell’amministrazione.

“Avremmo voluto farlo entro il 2018 – afferma – e invece ci vorrà ancora un po’ di tempo”. Per lo spostamento del petrolchimico il sindaco Bucci avrebbe voluto puntare, da subito, sulle aree ex Ilva ma di fronte alle proteste degli abitanti di Cornigliano e a problematiche di tipo logistico, il Comune si sta orientando, ultimamente, sull’ex carbonile della centrale Enel sotto la Lanterna, in porto.

Ottimista invece sull’occupazione in nome di alcuni dati in suo possesso ma non ancora divulgabili, elaborati dall’Inps. “I numeri parlano di un aumento dei posti di lavoro a Genova nel 2017 – assicura Bucci – non posso dire quanti, ma siamo di fronte a un trend che ci porta ad affermare che nei prossimi anni ne potremmo avere fino a 30 mila nuovi contratti sul territorio del Comune”.

Porto, turismo e, indirettamente, i servizi i settori che stanno fungendo da traino e che, secondo il sindaco, “potranno dare risultati anche migliori con il miglioramento dei collegamenti verso la città”. “Ci hanno accusato di aver fatto solo una politica degli ombrellini – conclude il primo cittadino, riferendosi all’installazione realizzata in realtà dai centri integrati di via in occasione di Euroflora – ma i numeri confermeranno che servono gli ombrellini e serve anche altro, e noi lo faremo”.