Genova. Torniamo al canile di Monte Contessa per la nostra rubrica quotidiana: ecco i cani che oggi potrete conoscere e adottare.

Rey è un bellissimo mix Pit/Rott nato nel 2014. Aveva una famiglia, o forse pensava di averla… Per lui si sono aperte le porte del canile il giorno in cui le persone delle quali si fidava hanno deciso di tornare nel loro paese d’origine… E per lui non c’era posto. Senza troppe smancerie e senza troppi saluti, c’e’ stato un “passaggio” di guinzaglio e un semplice “è un bravo cane, ora occupatevi voi di lui…” E Rey senza comprenderne il motivo si è ritrovato in canile. Da quel giorno SOGNA una VERA famiglia che lo accolga per SEMPRE!!! Verrà affidato come figlio unico, no bambini, no persone alla prima esperienza. Aiutiamo Rey a realizzare il suo SOGNO…

Foto 3 di 3





“Ehi, ciao!!! Io sono Sandokan! Ho circa 13 anni, non lo so di preciso, e sono in canile da tanto, però non ho perso la mia incontenibile allegria! Adoro le persone, appena vedo i volontari faccio tantissime feste ed amo dare baci! Sorrido sempre e per questo tutti dicono che sono molto simpatico e che non capiscono come io possa essere ancora qui: in effetti non lo so, però sono sicuro che là fuori c’è qualcuno che mi porterà a casa ed a cui potrò donare tutto il mio amore. Che altro dire di me? Amo stare nell’erba e non sono un gran camminatore (l’età, purtroppo, non mi permette più di fare lunghe passeggiate), per questo mi piacerebbe un giardino, però se anche non ci fosse pazienza, basta che mi facciate tante coccole! Chiedo solo di potervi stare vicino e poi sarò il cane più felice del mondo.Sono fiducioso che arriverete qui per me, vi aspetto col mio sorriso (un po’ sdentato) pronto per voi”.

Brown Pit, segni particolari: bellissimo Brown è un bellissimo Pit Bull nato nel 2014. Si trova in canile a seguito di una rinuncia di proprietà. La sua bellezza è evidente…ma Brown non è speciale soltanto esteriormente. È un cane molto sensibile, tende a fare proprie le emozioni di chi lo circonda. Per questo motivo ha bisogno di una famiglia molto equilibrata così da poter a sua volta trovare il suo equilibrio. Proprio per questa sua sensibilità non verrà affidato in presenza di bambini. Si può valutare la convivenza con una femmina equilibrata. Con la famiglia giusta Brown saprà essere un cane sereno e di semplice gestione, purché i suoi umani adottino un atteggiamento sempre coerente nei suoi confronti. Vi ha colpito la bellezza di Brown? Venite a conoscerlo, siamo sicuri che ve ne innamorerete.

Per info: Associazione UNA Onlus, Via Rollino 92N – 16154 Genova, adozioni@unaonlusgenova.it Telefono: 010 650 0617