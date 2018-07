Brignole, auto si ribalta nel tunnel di via Canevari. Quasi illeso il conducente

Genova. Incidente “spettacolare” ma per fortuna senza gravi conseguenze per nessuno: una macchina si è capottata all’interno del tunnel tra Brignole e Borgo Incrociati.

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, per cause ancora da chiarire: non sono rimasti coinvolti altri mezzi, stando alle prime ricostruzioni di alcuni testimoni oculari.

Il conducente dell’auto, con qualche piccola ferita, è comunque riuscito ad uscire dall’abitacolo in autonomia, chiamando lui stesso i soccorsi. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e le automediche del 118