Borgoratti, arrestato spacciatore di cocaina

Genova. Ieri pomeriggio, in pieno giorno, i carabinieri di Genova hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni, senegalese, già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto a Borgoratti, in piazza Rotonda. L’africano stava spacciando cocaina. E’ stato trovato in possesso di una decina di involucri per un peso complessivo di 5,4 grammi.

Con sé aveva anche 145 euro in contanti, frutto dello spaccio appena effettuato.

In attesa del giudizio per direttissima l’arrestato è stato portato in caserma a Forte San Giuliano.