Bogliasco, torna Ninin il festival a misura di bambino

Bogliasco. Il tema della “Libertà” quest’anno sarà protagonista del festival Ninin, dedicato all’infanzia, pronto a partire per l’edizione 2018. Il fil rouge sarà analizzato attraverso 90 laboratori artistici, creativi e didattici rivolti a bambini e ragazzi condotti da operatori specializzati, spettacoli di teatro, danza e musica, giochi, tavole rotonde e conferenze per genitori, insegnanti ed educatori, presentazioni di libri e di progetti educativi, e una grande Fiera dei Servizi al Bambini.

Oltre agli eventi e alle attività per bambini e ragazzi, vengono organizzati incontri, laboratori, conferenze e presentazioni di libri per un pubblico adulto, composto da genitori, insegnati, educatori e tutti coloro che sono interessati all’argomento.

Venerdì 6 luglio sarà dedicata ai libri per ragazzi con presentazioni, tavole rotonde e letture, la seconda giornata sarà dedicata alla scuola, soprattutto alla formazione per insegnanti, e la terza giornata alla genitorialità attraverso incontri con psicologi e operatori specializzati.

La “Fiera dei servizi al bambino” quest’anno viene proposta in tutti e tre i gironi con stand di case editrici, fattorie didattiche, scuole di teatro, musica, danza, sport ma anche associazioni, centri didattici, ecc…

Quest’anno ci sarà anche “La Fiera della Maternità” a cura dell’associazione We Love Moms nella giornata di sabato 7 luglio con tanti servizi e informazioni per la maternità e con lo Speed Moms! , pensato sulla falsa riga degli appuntamenti mordi e fuggi per single.

Le Open Nights di venerdì e sabato saranno particolarmente ricche di proposte con street food, spettacoli, concerti, performance, pedane da skateboard, pareti per arrampicare ed esibizioni che si concentreranno nella piazza principale del paese dalle ore 18:30 in poi.

La prima, venerdì 6 giugno, sarà un vero e proprio inno alla libertà espressa attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, nel quale musica e danza si fondono dando al pubblico presente la possibilità di interagire sperimentandosi attraverso lo spettacolo “Pallaprigioniera”, un viaggio che accompagna grandi e piccini in una riflessione poetica sulla libertà attraverso il movimento.

Ci sarà anche “Aria – Liberi di sognare “, performance di danza contemporanea a cura della scuola Dadoblù.

La seconda, sabato 7, ospiterà lo spettacolo “Rosaspina” della Compagnia del Piccione, una fiaba delicata e forte che ci racconta di crescita e autonomia attraverso la magia del teatro.

Infine, domenica 8 alle ore 18 è in programma “L’incredibile storia di Tristan da Cuña”, spettacolo itinerante del cantastorie Franco Picetti che da piazza XXVI Aprile arriverà ai giardinetti sotto Peruzzi.

Dalle 18,30 del venerdì e del sabato troverete anche lo street food ligure, biologico e gluten free con cucina tradizionale ligure del Pastificio Novella; cucina naturale de La Ginestra; frittelle dolci e salate a cura della Pro Loco Bogliasco.

Tutte le iniziative e laboratori sono gratuiti. Parcheggio gratis presso i campi sportivi di località Poggio con servizio di navetta gratuito. Maggiori info nella pagina “programma” su www.nininfestival.com