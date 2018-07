Battere la concorrenza con i bonus senza deposito immediato

I casinò online sono una realtà in continua espansione e costantemente vengono migliorati nella grafica e nei servizi, oltre che nelle promozioni. Le piattaforme più evolute ti promettono esperienze di gioco molto emozionanti e talvolta anche redditizie, con possibilità di vincere jackpot, anche da 10.000 euro in soldi veri a fronte di puntate basse.

Tuttavia, una piattaforma non può considerarsi uguale all’altra. Soprattutto in termini di offerte riservate ai nuovi iscritti, i casinò con bonus senza deposito immediato offrono ai propri utenti offerte molto vantaggiose. La concorrenza, infatti, è tanta e ogni operatore cerca di offrire sempre il massimo per i clienti, specie per chi esegue l’iscrizione per la prima volta.

Bonus di benvenuto, promo periodiche, offerte giornaliere sono le variabili da valutare, ma non solo. Infatti, i casinò più interessanti sono anche quelli che ti offrono tutta una serie di servizi aggiuntivi come l’assistenza gratuita e sempre operativa, ampia offerta di giochi, diversi sistemi di pagamento e possibilità d’accesso anche tramite dispositivi mobili.

Prima di scegliere qualsiasi casinò online italiano dovrai valutare il grado di sicurezza, ovvero l’affidabilità. A questo proposito, è sempre preferibile puntare sui casinò che ti garantiscono la massima protezione, sia in merito alle transazioni e sia per quanto riguarda quella sui tuoi dati personali.

Accedendo alle varie home page potrai verificare tu stesso la presenza dell’autorizzazione governativa italiana AAMS o altre certificazioni indipendenti come quella britannica eCOGRA. La presenza di questi bollini ti servirà per riconoscere quando un casinò online è legalizzato.

La successiva lista di aziende, inoltre, ti tornerà molto utile per trovare rapidamente le promozioni e le offerte più allettanti che riguardano i casinò online italiani. Quando decidi di giocare con soldi veri, infatti, è meglio documentarsi per bene prima di effettuare l’iscrizione ed eseguire depositi.

Lista di casinò che offrono bonus senza deposito

I bonus e le promozioni di 888 casinò

Cerchi un vasto assortimento di slot con licenze note? Preferisci giocare in tavoli in cui puoi interagire in lingua italiana? Allora 888 casinò è il portale giusto, anche perché ti offre l’allettante doppio bonus di benvenuto del valore di 500 euro. In pratica, una volta che ti sarai registrato, ottieni fino al 125% dell’importo che hai depositato per un massimo di 500 euro. Non finisce qui. Infatti, il 25% del bonus è immediato, mentre il restante 100% ti verrà accreditato una volta che avrai fatto le tue giocate successive. Presupposto per ottenere questo regalo di benvenuto è che le tue puntate non siano inferiori a 30 volte l’importo del bonus e che vengano eseguite entro 90 giorni. Su 888 casinò non mancano offerte giornaliere, come quella del giovedì in cui ti vengono rimborsati 20 euro, oppure quelle stagionali. I nuovi giocatori, in aggiunta, ricevono 88 giocate gratis, senza ricaricare il conto o fare versamenti. Ricordati che 888 casinò è un sito autorizzato AAMS.

I bonus e le promozioni di William Hill casino

Tavoli live in italiano, assistenza sempre operativa, diversi tornei di poker e vasta scelta di slot con licenze note sono solo alcuni dei punti di forza di William Hill, casinò online autorizzato AAMS. Ti puoi registrare in maniera comoda e veloce e puoi anche scegliere di aprire un conto paypal, in modo da facilitare le transazioni che saranno sempre sicure e protette. Il bonus complessivo che ti offre William Hill è pari a 1000 euro e viene calcolato in base al deposito, previa registrazione di un conto. Ad esempio, puoi ottenere il 100% di bonus, fino a 300 euro, con un deposito compreso fra 44 e 999 euro. William Hill ti rimborsa anche del 50%, per un massimo di 10 euro, su game bonus, fino a 500 euro settimanali e su tutte le slot. Accedendo da mobile i vantaggi aumentano con ulteriori bonus fino a 5 euro per giocata.

I bonus e le promozioni di Betfair

Uno dei piu’ rinomati operatori internazionali, e’ salito alla ribalta per aver creato il piu’ grande gruppo di giochi online dopo la fusione con Paddy Power. E’ conosciuto per essere la migliore di societa’ nell’ambito delle scommesse sporive exchange. In Italia, oltre alla possibilita’ di eseguire scommesse sportive ed attivita’ exchange, Betfair offre un buon casino’ con i giochi targati Playtech e quelli di Cayetano, una software house moderna ed in continua espansione. Il bonus piu’ generoso presente sul sito e’ quello che regala 25 euro alla registrazione, il quale va ad aggiungersi al bonus di benvenuto fino a 1000 euro da sbloccare.

Voglia di vincere promozioni e bonus

Oltre 90 slot e con licenza AAMS, Voglia di vincere è il casinò online su cui puntare se non vuoi effettuare depositi. Ti offre un bonus di benvenuto fino a 50 euro, previa registrazione completa con tutti i dati richiesti e copia di un documento di riconoscimento. Questo bonus ti viene accreditato entro 2 giorni lavorativi ma non lo puoi prelevare. Ti servirà per provare i diversi giochi, alcuni dei quali molto apprezzati e famosi come Game of Thrones oppure Jurassic Park. Effettuando le prime 5 ricariche avrai diritto a ulteriori bonus fino all’importo di 1200 euro. I vari bonus che ti vengono assegnati hanno un valore sommessa pari a 40 volte il bonus medesimo. Ecco spiegate le principali ragioni per cui Voglia di vincere acquisisce sempre più clienti.