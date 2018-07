Basket Pegli: successo per lo Sharkers Day Camp

Genova. Il camp estivo del Basket Pegli coglie, ancora una volta, l’essenza dello sport giovanile. Divertirsi, stare insieme, apprendere i fondamentali del basket con gioia e senza a stress.

Un mese super intenso per lo staff tecnico della presidente Antonella Traversa, alle prese con tanti giovani. I numeri dello Sharkers Day Camp 2018 parlano chiaro: 93 iscrizioni per due settimane, 70 ore passate insieme ad allenarsi e a divertirsi, 10 allenatori/giocatrici diversi che hanno allenato e dato consigli, 10 giorni di nuove amicizie, rapporti consolidati e carica a mille per la prossima stagione.

L’anno termina con la consueta festa che unisce nei saluti tutti i minisharkers insieme al settore femminile e alla prima squadra.