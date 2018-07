Barca senza assicurazione ormeggiata abusivamente in darsena, sequestrata

Genova. Come se non bastassero le auto e moto in sosta vietata o in doppia fila, a Genova la polizia locale si è trovata a gestire anche un caso di “parcheggio” illegale in mare.

Nella mattina di ieri operatori della municipale e della guardia costiera, durante un controllo degli spazi a mare di competenza comunale hanno individuato un natante ormeggiato abusivamente nella zona della darsena.

Il proprietario ha ricevuto una contravvenzione da 250 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana e la barca è stata sequestrata dalla guardia costiera perché sprovvista della prevista copertura assicurativa.