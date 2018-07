Genova. Torniamo al rifugio Sherwood, in Val Bisagno, per incontrare e conoscere altri quattrozampe che meritano una famiglia.

Bamby è giunta al canile di Latina quando aveva quasi un anno, dopo essere stata trovata vagante per le strade. Oggi Bamby ha circa quattro anni e ha trascorso tutta la sua vita in un box. Il canile da dove proviene è sovraffollato e non permette ai suoi ospiti di fare adeguato movimento fisico e di alimentarsi correttamente; per questo motivo, Bamby è in sovrappeso e, oltre alla ricerca di una famiglia, grazie alla dieta e al movimento che il Rifugio le sta offrendo da quando è arrivata, è anche in cerca della linea! “E’ giunta a Sherwood a settembre insieme alla sua fedele amica Ottavia – raccontano i volontari – Non essendo abituate agli spazi, inizialmente non volevano mai allontanarsi dai loro box. Con l’aiuto, la pazienza e l’amore dei volontari e supportandosi a vicenda, si sono, giorno dopo giorno, fatte coraggio, arrivando finalmente a scorrazzare per i prati e il bosco del rifugio”.

Foto 2 di 2



Ottavia, dopo un percorso di conoscenza, ha trovato una mamma e una casa, lasciandosi per sempre alle spalle il canile. Ora Bamby spera fiduciosa che ci sia qualcuno anche per lei, che abbia voglia di farsi conoscere e conquistarla un po’ alla volta.

Socievole con i cani, con le persone è un po’ più timida e si avvicina con cautela; nonostante ciò, Bamby è molto dolce e desiderosa di ricevere coccole. La sua qualità più evidente è la simpatia: riesce a rallegrare tutti con il suo sorriso e i balletti che fa per il Rifugio. Bamby si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Argo è un dolcissimo cagnolino di 4 anni e mezzo e viene da Salerno. Lì è stato trovato vagante e è stato portato in una struttura e accudito dalle volontarie. “Purtroppo però essendo in un canile affollato non aveva visibilità, una nostra volontaria se ne è innamorata e ha deciso di farlo venire a Sherwood – il racconto dei volontari dell’associazione Noi Randagi – Argo è cieco ma ciò non lo scoraggia per niente! È molto curioso e disinvolto, affettuosissimo con tutti e stabilisce subito un bel rapporto di fiducia con i volontari che gli dedicano del tempo guidandolo ad esplorare il rifugio. Argo non ama i gatti ma non ha problemi con gli altri cani”.

Cerca una famiglia con il cuore grande che abbia voglia di amare e essere amata da una creatura così speciale.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere i nostri ospiti, chiamate il numero 3497182222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it