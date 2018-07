Autostrade, tutti in coda per il fine settimana in riviera. Rallentamenti su tutte le tratte

Genova. Come da copione, con il fine settimana alle porte, la viabilità autostradale del nodo genovese risulta particolarmente critica.

Da metà pomeriggio, infatti, su praticamente tutte le tratte che passano dal capoluogo ligure risultano molto trafficate, con rallentamenti e code praticamente ovunque.

Criticità in uscita al casello di Genova Ovest, per le partenze dei traghetti, con ripercussioni sul tratto finale dell’A7, compreso il bivio con l’A10.

Rallentamenti anche in A26 nei pressi del bivio con l’A10. In quest’ultima autostrada rallentamenti e code anche in direzione Genova a causa di un mezzo in avaria.

In A12 si registrano code verso Livorno nei pressi dell’uscita di Recco, e ad altezza Chiavari, in direzione Genova, per un piccolo tamponamento tra autovetture.