Autostrade, inizia in contro esodo del fine settimana. Rallentamenti e code agli svincoli “per il nord”

Genova. Come da previsione è iniziato in queste ore il contro esodo da fine week end balneare: grandi volumi di traffico per i rientri “a nord” dei “foresti”.

I punti critici sono sempre gli stessi: i bivi e gli svincoli che portano fuori dalla Liguria. In particolare si iniziano a registrare rallentamenti e code a tratti tra Genova Est e lo svincolo per la A7 in direzione Milano.

Anche sull’A10 si registrano incolonnamenti per il bivio con la A26, in direzione Gravellona-Toce. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.