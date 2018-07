Autostrade: incidenti e code sul nodo genovese

Genova. Comincia male il fine settimana per chi è in viaggio sulle autostrade genovesi. Autostrade per l’Italia segnala una coda di 4 km tra Genova Est e Genova Nervi alle 18.50, ma la coda prosegue anche tra Nervi e Recco, tratto in cui è avvenuto l’incidente che sta causando i forti rallentamenti.

Coda anche tra Genova Pra’ e il Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. L’afflusso di auto è probabilmente dovuto anche alle partenze verso le isole dal terminal traghetti; dal bivio si segnalano forti rallentamenti sino alla biforcazione successiva che collega la A7 con la A12 Genova-Livorno.

Chi arriva dalla A7 in direzione Genova avrà problemi di traffico a partire da Busalla. Il tratto Bolzaneto-Genova è stato anch’esso teatro di un incidente.