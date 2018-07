Autostrada, tamponamento tra tir in A7. Un ferito in codice giallo a Villa Scassi

Genova. Un tamponamento tra tre mezzi pesanti si è verificato in A7, direzione Milano, poco prima del casello di Bolzaneto.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolte autovetture e il bilancio per fortuna non è grave: dei tre autisti coinvolti sono un ferito trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Villa Scassi.

Sul posto agenti della polstrada e i medici del 118. Non si registrano particolari criticità per il traffico autostradale.