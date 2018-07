Genova. Questa mattina intorno alle 9.15, i vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti in autostrada A12 in direzione Livorno per l’incendio di un autocarro. Il mezzo ha preso fuoco per un guasto e si è fermato circa 25 metri all’interno della galleria Camaldoli, tra i caselli di Genova Est e Nervi.

Il vento fortunatamente convogliava il fumo verso il lato opposto del tunnel e ha permesso di raggiungere facilmente il veicolo in fiamme e spegnerlo. Sono state successivamente verificate parti pericolanti di copertura plastica della volta della galleria.

Foto 2 di 2



L’autostrada è stata chiusa con obbligo di uscita a Ge Est. I veicoli che ormai avevano transitato hanno creato una coda di circa 2 km. L’autostrada è stata riaperta al traffico dopo circa 40 minuti di lavoro.