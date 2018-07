Auto impazzita in via Buranello scontra vettura parcheggiata, traffico bloccato

Genova. Traffico bloccato a Sampierdarena in via Buranello a causa di un incidente avvenuto intorno alle 10. Un uomo alla guida di un’automobile ne ha perso il controllo – per motivi ancora da chiarire, forse per un malore o forse per una disattenzione – ed è finito contro un’altra vettura parcheggiata.

Non ci sono stati feriti gravi. Il conducente dell’auto impazzita è stato portato in codice giallo – non grave – all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto gli agenti della polizia locale impegnati per cercare di disincastrare le due macchine e per ripristinare la regolare viabilità.

(foto di Meike Ye)