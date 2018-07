Arriva il magnate di Virgin e la Fincantieri di Sestri si trasforma in un garden restaurant

Genova. Quando si tratta di creare il colpo d’occhio, Richard Branson non si fa mancare nulla. E così in occasione del taglio della lamiera della seconda unità della compagnia croceristica Virgin Voyages, lo stabilimento di Fincantieri di Sestri Ponente si è trasformato in un garden restaurant.

Circa 200 commensali tra ospiti e addetti Fincantieri tra tavolate con tovaglie a quadri, prato all’inglese e portate dall’antipasto al dessert.

Il magnate di Virgin, Branson, è arrivato ai cantieri intorno alle 13e30 con un’entrata spettacolare dal mare. Alla cerimonia c’era anche l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono.