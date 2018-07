Genova. Ecco la situazione della Liguria secondo Limet, il centro meteo ligure:

Breve puntatina dell’anticiclone africano alle nostre latitudini. Tempo stabile e clima estivo saranno gli ingredienti dei prossimi giorni sulla Liguria. Attenzione al disagio fisiologico che deriverà dagli elevati tassi di umidità relativa, specie lungo le coste.

Previsioni valide per oggi: domenica 1 luglio 2018

Avvisi: Moderato disagio fisiologico per caldo afoso lungo lungo le coste. Si raccomanda di bere molta acqua.

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata quasi ovunque, qualche nube bassa di matrice marittima risalirà nella seconda parte del dì, andando ad addossarsi sulla costa savonese, ma senza recare conseguenze.

Venti: Calma di vento o al più a regime di brezza leggere dai quadranti meridionali lungo le coste, moderati (sempre meridionali) in prossimità dello spartiacque principale e sui versanti padani (Marin bianco).

Mari: Generalmente calmi sotto-costa, poco mossi al largo. Moto ondoso in lieve aumento in serata.

Temperature: In aumento, più sensibile nelle zone interne.

Previsioni valide per: lunedì 2 luglio 2018

Avvisi: Disagio fisiologico per caldo in afoso in aumento sui bacini marittimi. Si raccomanda di bere molta acqua e limitare le attività all’aria aperta nelle ore centrali.

Cielo e Fenomeni: Altra giornata di bel tempo. Qualche nube bassa di matrice marittima interesserà le coste savonesi e genovesi, mentre i cumuli torneranno ad adornare le vette alpine imperiese, nonchè l’Appennino orientale, ma senza recare particolari conseguenze.

Venti: Deboli/ moderati dai quadranti meridionali

Mari: Mosso a ponente al mattino, poco mosso altrove. Moto ondoso in scaduta in giornata.

Temperature: Stazionarie od in ulteriore, lieve aumento nei valori massimi nei fondovalle interni.

Tendenza per: martedì 3 luglio 2018

Avvisi: Ancora possibile un po’ di disagio fisiologico per caldo afoso lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: Tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche innocuo batuffolo di maccaja lungo il tratto costiero centro-occidentale. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi liguri e gruppo montuoso trebbio-avetano, ove non si esclude l’innesco di deboli episodi temporaleschi. Rasserenamento ovunque in serata. Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi. Temperature stazionarie od in lieve diminuzione.