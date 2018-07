Arenzano, fiamme in appartamento in via Olivette, anziano messo in salvo dai vigili del fuoco

Arenzano. Un incendio è divampato nel pomeriggio in un’abitazione ad Arenzano, in via Olivette. A dare l’allarme lo stesso inquilino dell’appartamento, un anziano, che resosi conto di quanto stava accadendo, e per evitare di soffocare a causa del fumo, si è riparato sul balcone.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre squadre e dopo aver spento le fiamme, che erano comunque limitate, hanno recuperato l’uomo, messo in salvo senza che riportasse intossicazioni o ustioni.

La causa dell’incendio, probabilmente, il corto circuito di un elettrodomestico.

(la foto nell’articolo è di Mattia Siri)