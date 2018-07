Genova. Per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa, torniamo al canile di Monte Contessa, per conoscere due cani e una gatta che non potranno lasciarvi indifferenti.

Ella: meravigliosa pasticcina color liquirizia. Gattina di circa 3 anni sterilizzata e testata FIV e FELV negativa, è arrivata in canile con un ascesso causato da un morso di un cane. A Ella piace avere tutte le attenzioni solo per lei, quindi sarebbe meglio una famiglia senza altri gatti, eventualmente si può comunque valutare un inserimento con un micio tranquillo.

Aramis, giovane mix Pit. Per raccontarvi di Aramis ci affidiamo alle parole di Simona, una volontaria che si occupa di lui. “Aramis, ma potete chiamarlo Bibi, Birulla, Cicciottello, Tesoro, Cipolla… Lui è sempre al canile ad aspettare la sua famiglia. Qualcuno che vada oltre la Sua diffidenza. Qualcuno che gli faccia capire che non tutti gli umani lo abbandoneranno legato ad un cancello nella notte più fredda del 2017. Qualcuno che sorriderà alle sue buffe espressioni dovute a una mascella rotta. Qualcuno che lo farà distrarre dalla caccia alle lucertole portandolo a passeggio nei boschi. Qualcuno che lo saprà capire e amare, ricevendo in cambio fiducia, amore, gioia e tanto altro… non lasciatevelo scappare”. Aramis vi aspetta.

E poi c’è Zeus, Cozzo per gli amici, “Credo che vi siate dimenticati che io sto aspettando ancora la mia famiglia – potrebbe dire – allora facciamo così mi presento da solo: sto aspettando una famiglia che non sia alla prima esperienza perché io sono un vero pit. Ho bisogno di trovare uno spazio tutto mio, di fare lunghe passeggiate e giocare con la mia adorata pallina. Chiamate in

canile così potrete venire a conoscermi. È tanto che aspetto, quindi correte!”

Per info: associazione UNA Onlus, via Rollino 92N – 16154 Genova, adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono: 0106500617