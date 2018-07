Antonio Cassano in versione pallanuotista in Sardegna

Recco. Fenomeno non solo con i piedi: Antonio Cassano, in versione pallanuotista, ha dato spettacolo ieri pomeriggio al Forte Village di Santa Margherita di Pula. In vacanza con la famiglia in Sardegna, si è tuffato in acqua insieme alla moglie Carolina Marcialis, giocatrice del Rapallo, mettendo a segno una doppietta di pregevole fattura.

Terminati i corsi per i bambini ospiti del Forte Village, è cominciata la partita a cui hanno partecipato il giornalista di Sky Stefano Meloccaro, il campione del mondo Giacomo Pastorino, alcuni clienti del resort e membri dello staff. Arbitro d’eccezione Giovanna Rosi, allenatrice della Pro Recco Academy come Pastorino, e campionessa del mondo Master.

Tanto divertimento con i colori biancocelesti a fare da sfondo ed una piacevole conferma: Cassano è un genio anche in acqua.