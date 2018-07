Amt, controlli intensivi in viale Thaon di Revel. “Solo” 101 i viaggiatori irregolari su 1800 controllati

Genova. Ancora un pomeriggio di controlli intensivi da parte dei Verificatori Titoli di Viaggio AMT. La settimanale verifica intensiva si è svolta questo pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, al capolinea bus di viale Thaon di Revel.

Al capolinea delle linee 14, 45, 82, 84, 86, 87, 356, 480 e 482 i Verificatori Titoli di Viaggio di AMT, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale, hanno controllato 1.800 passeggeri riscontrando 101 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 5,6%. 31 dei 101 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

Il tasso di evasione rilevato è il più basso riscontrato nelle verifiche intensive svolte presso le fermate e i capilinea bus.

I controlli vengono svolti anche con l’ausilio di nuove tecnologie, ad esempio con l’utilizzo del palmare anche per la verifica dei ticket sms o l’incrocio dei diversi database aziendali per scoprire in tempo reale eventuali abusi nell’utilizzo delle tessere.

Marco Beltrami, Amministratore unico di AMT, ha così commentato le azioni di contrasto all’evasione che l’azienda continua a portare avanti: “L’estate non blocca il nostro piano di verifiche intensive settimanali. Thaon di Revel è uno dei capolinea più trafficati e la nostra presenza qui, al di là del risultato numerico, dà sicurezza e conforto alla grande maggioranza dei cittadini rispettosi del regolamento di viaggio. Il dato di oggi è poi confortante di un buon comportamento civico”.

Il piano di lotta all’evasione, portato avanti da AMT in stretto accordo con l’assessorato alla Mobilità, prevede attività diverse, ordinarie e straordinarie. Le verifiche intensive sono programmate con il supporto della Polizia Municipale: la presenza degli agenti insieme ai verificatori AMT ha, come valore aggiunto, l’efficace identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.