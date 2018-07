Amt, biglietto Genovapass 24 ore acquistabile anche on line. Servizio pensato per i turisti

Genova. Più facile per i turisti acquistare i biglietti AMT e muoversi a Genova con i mezzi pubblici grazie alla formula loro dedicata Genovapass 24 ore online.

Da oggi i turisti che arrivano a Genova per scoprire la città e le sue meraviglie, possono organizzarsi prima della partenza, già da casa, anche per gli spostamenti con i mezzi pubblici.

Sul sito www.amt.genova.it si può acquistare, infatti, da oggi Genovapass 24 ore, il biglietto che permette di usufruire della rete urbana AMT (escluso Navebus e Volabus) e della rete urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri compreso Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo) e scoprire la città da prospettive insolite e suggestive: dall’alto con funicolari e ascensori, via per via con le linee bus che collegano quartieri e colline oppure con la metropolitana. Un insieme di servizi che i turisti hanno facilmente a portata di mano.

“Quando un turista pianifica il viaggio, studia molte cose della destinazione finale e una delle più importanti è come muoversi una volta arrivati. Su sollecitazione del sindaco Bucci, che guarda con particolare attenzione alla fruibilità dei servizi online per cittadini e turisti, insieme ad AMT abbiamo deciso di rilanciare il biglietto Genovapass da 24 ore inserendolo tra i titoli acquistabili online – sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – In questo modo il turista non dovrà preoccuparsi di cercare i biglietti una volta arrivato a Genova, ma sin dalla programmazione del suo viaggio potrà acquistarli scegliendo lui stesso data e ora di validità. Avrà a disposizione per sé e per i suoi cari, familiari o amici, tanti servizi di AMT per un’intera giornata”.

“Genova è oramai una città con anche una forte valenza turistica e l’offerta di AMT deve evolvere e allinearsi alle esigenze e ai comportamenti tipici dei turisti. Il giornaliero acquistabile online è un tassello fondamentale di questa strategia – dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – Nelle prossime settimane svilupperemo la pagina web per la vendita multilingue e faremo una campagna di comunicazione verso tutte le strutture ricettive affinché propongano ai turisti questo biglietto”.

Genovapass è un biglietto semplice da comprare, economico, elastico: l’inizio della validità lo sceglie il cliente che da quel momento, per 24 ore, ha a disposizione diversi servizi.

In un unico titolo di viaggio sono racchiuse le tante visuali della città da scoprire attraverso gli spostamenti con i mezzi pubblici: per esempio il fascino della città verticale con l’ascensore di Castelletto, da non perdere il panorama mozzafiato dalla spianata sui tetti grigio ardesia del centro storico, oppure con la funicolare del Righi, per raggiungere le alture e le fortificazioni genovesi.

In 24 ore si possono scoprire le due riviere cittadine, quella di levante con le linee bus che arrivano fino a Nervi lungo tutta la costa passando per Corso Italia, Boccadasse e servendo le spiagge di Sturla, Quarto e Quinto, e quella di ponente con le linee che vanno verso Voltri per visite indimenticabili alle ville, come Villa Pallavicini e Villa Duchessa di Galliera. Tutti posti imperdibili, insieme a tanti altri, che si possono raggiungere con i servizi pubblici gestiti da AMT, senza pensieri, senza problemi di parcheggio, il tutto per 24 ore al prezzo economico di € 4,5.

Genovapass è offerto in due formule: singolo al costo di € 4,50 e per 4 persone da € 9. Entrambi valgono 24 ore a partire dall’ora scelta da cliente, permettono di viaggiare su tutti i mezzi AMT (esclusi Navebus e Volabus) e sulla rete urbana di Trenitalia (da Nervi a Voltri compresa Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo). Il biglietto Genovapass da € 9 può essere utilizzato contemporaneamente da 4 persone, amici o familiari.

I biglietti 24 ore si possono acquistare fino al giorno prima rispetto alla data scelta. Grazie al circuito Paypal è possibile pagare con carta di credito (Visa o Mastercard, AMEX, Postepay) oppure con il proprio conto Paypal.

Sul sito www.amt.genova.it, direttamente dal bottone in home page Biglietti turistici 24 ore, si possono consultare tutti i dettagli ed effettuare l’acquisto.