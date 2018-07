Amiu, il Pd scrive al Prefetto: “Accesso agli atti non concesso, siamo preoccupati”

Genova. Su Amiu torna lo scontro politico tra giunta e opposizioni. All’attacco il Partito Democratico, che con la capogruppo Cristina Lodi, interpella il Prefetto per avere chiarimenti su quanto sta succedendo.

Oggetto della richiesta, pervenuta in prefettura attraverso missiva, di cui copia inviata anche al sindaco Marco Bucci, un mancato riscontro da parte dell’amministrazione civica rispetto alle richieste di accesso agli atti riguardanti Amiu

Sotto esame sarebbe il finanziamento da 45 milioni di euro, concesso ad AMIU da BNL, che ha permesso la chiusura del bilancio in continuità della azienda: “Vorremmo chiarire il tema delle garanzie collegate a questa operazione – scrive Lodi – e se a garanzia di tale prestito sia stato “impegnato” (ed eventualmente in quale misura) l’Addendum del Contratto di Servizio da oltre 150 milioni di euro sottoscritto tra AMIU e Comune ad agosto 2017, in cui il Comune si impegnava a corrispondere tale somma ad AMIU in dieci anni”.

Questo scenario “preoccuperebbe” i dem, che durante il ciclo amministrativo scorso avevano provato invano la strada della fusione con Iren: “queste risorse che potrebbero venire a mancare all’Azienda nei prossimi anni (nonostante siano state impegnate dal Comune) per la chiusura e la post gestione trentennale dei lotti S1 e S2 della discarica di Scarpino”.

Ma non solo: anche i costi di gestione dei rifiuti, dei trattamenti pre-conferimento in discarica sono sotto esame: “Non ci è arrivata nessuna informazione da noi richiesta – continua la capogruppo in consiglio comunale – sommando tali costi con quelli di smaltimento presso Scarpino ed aggiungendo anche i costi di trasporto, il risparmio effettivo – con l’apertura della discarica – sarà non superiore ai 5-10 euro a tonnellata, perciò nel secondo semestre (e quindi ormai sull’anno) avremo un beneficio al massimo di 1 milione rispetto allo scorso anno. Molto meno rispetto al Piano industriale, presentato a gennaio 2018”.