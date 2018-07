All’ospedale dopo un’aggressione in via dei Giustiniani, gli scoprono un’encefalite: 27 enne in coma

Genova. Un ragazzo di 27 anni, ferito in modo lieve durante una rissa in via dei Giustiniani in centro storico nella notte tra venerdì e sabato, si trova ora ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Il giovane, nipote del consigliere municipale Francesco Caso, si sarebbe recato al pronto soccorso per farsi medicare delle ferite riportate nel corso di un’aggressione da parte di un’altra persona.

Il ventisettenne, ricoverato inizialmente in codice giallo, è stato poi posto in coma farmacologico visto che i medici gli hanno riscontrato un’encefalite in corso che – precisano dal nosocomio – non sarebbe in alcun modo collegata alle botte ricevute.

Sempre in via dei Giustinani 24 ore dopo, nella notte tra sabato e domenica: due 40 enni hanno chiamato la polizia denunciando di essere stati aggrediti da un gruppo di ragazzini. I due sono stati portati all’ospedale Galliera in codice giallo da dove ne sono usciti con 7 giorni di prognosi