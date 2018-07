Allerta Gialla, prolungata fino alle 2 su Tigullio, val Fontanabuona, valle Sturla e Sestri Levante

Genova. Le previsioni meteo continuano ad aggiornarsi, grazie alla “fluidità2 dei fenomeni e relative mutazioni di contesto.

In base ai modelli, Arpal ha prolungato l’Allerta Gialla fino alle 2 di martedì 17 luglio solo per la zona C, che, oltre allo spezzini, comprende il Tigullio, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla, Sestri Levante e Riva Triogoso.

Dalla mattinata di oggi sono in atto precipitazioni temporalesche che hanno, finora, coinvolto soprattutto il savonese e il genovese. I fenomeni sono stati accompagnati anche, da locali grandinate. Si attende che le precipitazioni proseguano nelle prossime ore, cominciando una lenta attenuazione durante la serata. Residui fenomeni temporaleschi saranno possibili nelle prime ore della notte, con ancora alta probabilità di fenomeni forti su C.

Per quanto riguarda le cumulate totali da inizio evento, Savona Istituto Nautico ha raggiunto 68.2 millimetri con, tra le 13.30 e le 13.45, 20.6 millimetri in 15 minuti e 9.2 in 5 minuti. Segue Montagna, sempre nel savonese, con 64.6, poi Colle del Melogno con 56.8. Ancora nel savonese, a Calice Ligure, sono caduti 39.4 millimetri in un’ora (massima cumulata oraria) con 24.8 millimetri in 15 minuti e 10 in 5 minuti. In provincia di Genova si segnalano i 25.6 millimetri in mezz’ora di Torriglia mentre, nell’imperiese, alle 17, Pieve di Teco tocca i 20.6 millimetri in un’ora.