Alga tossica, allarme rientrato tra Genova e Savona

Genova. E’ rientrata l'”attenzione gialla” decretata nei giorni scorsi da Arpal, l’agenzia regionale per l’ambiente, per la presenza in acqua a Cogoleto e Arenzano e nel savonese, ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, dell’alga Ostreopsis Ovata.

La presenza in acque poco profonde e con basso ricambio della cosiddetta “alga tossica” può portare a infiammazioni delle vie respiratorie fino a febbre.

L’attenzione gialla era scattata quando i valori dell’alga hanno toccato le 68.480 cellule per litro. Arpal indica per oggi una presenza di 5840 cellule per litro, il che riporta la situazione dell’acqua alla normalità.