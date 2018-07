Alessio Ottonello si aggiudica la StraBerlino in volata

Rossiglione ha ospitato la quarta edizione della StraBerlino durante l’ultimo fine settimana. Edizione molto partecipata con 159 classificati e tanti nomi di punta del podismo genovese e non solo.

Gara di 6 km che ha permesso una competizione piuttosto serrata con una splendida volata finale fra Alessio Ottonello del Gruppo Città di Genova e Marco Parodi dei Maratoneti Genovesi Alla fine ha prevalso Ottonello che sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 21’01” precendo di soli 3” il rivale di giornata.

Bel testa a testa anche per il terzo posto con Silvano Repetto della Delta Spedizioni che alla fine trova le energie per spingersi a superare Francesco Profumo dell’Emozioni Sport Team per soli 2”. Quinta piazza per Luca Pari dell’Ata, che precede il piemontese Mattia Grosso dell’Atletica Novese e Edwinc Cumbicus delle Frecce Zena. Il Gruppo Città di Genova piazza altri due podisti nei primi dieci con Khalid Ghallab ottavo e Alessandro Perrone decimo. Fra i due si inserisce Giovanni Tornielli della Peralto che oggi non è riuscito a lottare per il podio.

Splendida impresa di Iris Baretto della Trionfo Ligure che scalza Silva Dondero, ancora non al meglio dopo l’infortunio, dei Maratoneti Genovesi e le toglie la soddisfazione di vincere l’ennesima gara di una stagione fenomenale. Per la Baretto (che ha dalla sua la giovanissima età) il tempo di 23’13”, sette in meno dell’avversaria. Terzo posto per Anna Bardelli che completa la giornata ottima della Trionfo Ligure con il 28° assoluto e un bronzo che conferma la podista ai vertici del movimento femminile.