Al Porto Antico la magia dei Beatles con il compleanno della “cover band” Reunion

Genova. Un viaggio nel magico mondo dei Beatles, interpretati secondo i diversi stili, dal pop al country, dal programma al rock, nello scenario magico della Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova.

Sarà questo, e molto altro la festa per il 35 esimo compleanno dei Reunion, in programma lunedì 30 luglio nell’ambito di Genova Porto Antico “Estatespettacolo” Un percorso nella storia dei Beatles, quindi, ma anche nella carriera artistica della prima Beatles Cover Band Italiana, e che riunirà i tanti protagonisti della musica che in questi anni hanno collaborato con la band.

Sul palco di saranno Michele, Aldo De Scalzi, Giorgio Usai dei New Trolls, Alfredo Vandresi dei Delirium, Enrico Bianchi dei Gens, ma anche i componenti dei Red Wine, la migliore bluegrass band europea, il gruppo doo-wop Farfalle Impazzite e tanti professionisti che vantano nella loro carriera collaborazioni con i più grandi della musica italiana.

Tra loro Marco Zoccheddu – fondatore dei Gleemen insieme a Bambi Fossati e chitarrista di Franco Battiato e Fabrizio De Andrè; Mauro Culotta, autore e musicista per Loredana Bertè, Mia Martini, Ivano Fossati, Eros Ramazzotti; Massimo Gori, Stefano Guazzo, Andrea Cervetto, Fabio Vernizzi, Enrico Spigno, batterista di Giorgio Gaber, Bob Callero bassista, compositore e paroliere anche per Lucio Battisti ed Eugenio Finardi.

Sempre lunedì 30 luglio, inoltre, a partire dalle 18:00 e fino alle 21:00, sul Palco Millo si esibirà la band The Bustermoon con uno stile che loro stessi denominano Folk’n’ roll, un mix di blues, country e rock’n’roll che farà ballare tutti i presenti. In questo caso l’evento è a ingresso libero.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le novità, il backstage il sito di riferimento è www.portoantico.it, e sono sempre attivissimi i vari social network: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Spotify, sempre con l’hashtag ufficiale #EstateSpettacolo18.